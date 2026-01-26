Сенсаційний дебютант збірної України поділився емоціями від історичного досягнення
Гравець синьо-жовтих Приходько став наймолодшим футзалістом в історії Євро
18 хвилин тому
Талант збірної України Ілля Приходько отримав хвилини у матчі другого туру групового етапу Євро-2026 проти Литви (4:1). Футзаліст висловився щодо звання наймолодшого гравця в історії чемпіонатів Європи у віці 18 років і 72 днів.
Впевненість приходить завдяки щоденній роботі. Коли виходиш на майданчик у футболці збірної, то просто хочеш віддати максимум і не думаєш про вік - думаєш лише про гру і результат.
Чи називають Ямалем? Та ні. Для мене головне - залишатися собою, прогресувати щодня і допомагати команді. Порівняння - це приємно, але я хочу писати власну історію у футзалі.
Вболівальникам варто чекати самовіддачі, бажання і боротьби у кожному матчі. Я хочу приносити користь команді - чи то голом, чи асистом, чи просто роботою без м’яча. Ми відчуваємо підтримку вболівальників і будемо робити все, щоб їх порадувати, – заявив Приходько ua.tribuna.com.
Нагадаємо, збірна України вже точно не виграє групу на Євро-2026. За путівку до плей-оф синьо-жовті зіграють проти Чехії 28 січня.