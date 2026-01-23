Гравець збірної України Владислав Первєєв висловився щодо сенсаційної поразки в матчі стартового туру групового етапу Євро-2026 проти Вірменії (1:2).

В цілому, вони зіграли так, як ми й очікували. Ми їх детально розбирали на теорії, дивилися їхні останні матчі, звертали увагу на сильні сторони, тому розуміли, чого від них чекати.

Перший тайм вийшов трошки «зкомканим», але я вважаю, що це через відповідальність, через той факт, що це перший матч на Євро. Десь у другому таймі почали бути активнішими у завершальній фазі, що і призвело до гола. Наприкінці удача була більше на боці Вірменії, вони скористалися своїми моментами, через що і вдалося виграти

Дуже радий забивати за збірну на такому рівні. На жаль, цей гол не допоміг перемогти сьогодні, але я вірю у наші перемоги і хочу, щоб люди також у нас вірили і продовжували нас підтримувати.

Особисті цілі? На першому плані саме командний результат, а щось індивідуальне – це все другорядне. Якщо буде результат, то й особисті «плюшки» також прийдуть, – заявив Первєєв в інтервʼю Tribuna.com.