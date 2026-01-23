Головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував у ефірі MEGOGO сенсаційну поразку в матчі стартового туру групового етапу Євро-2026 проти Вірменії (1:2).

Досить рівна та закрита гра була, без моментів майже. Справжній старт. Суперник забив на гол більше і переміг. Потрібно забувати гру та готуватися до нових матчів. У першому таймі було хвилювання, мало руху та моментів.

У другому таймі почали швидше працювати, але, на жаль, програли. Не хотілося починати з поразки. На минулих турнірах нам вдавалося покращити ситуацію – сподіватимемося, що так буде й зараз.