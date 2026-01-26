Сергій Разумовський

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко підсумував матч другого туру фінальної частини Євро-2026, у якому його команда обіграла Литву з рахунком 4:1. Слова фахівця передає пресслужба УАФ. Косенко відзначив якість гри своїх підопічних протягом усієї зустрічі, підкресливши, що Україна діяла зібрано від старту і до фінального свистка.

Ми розуміли, що перемога мала бути обов’язково. Наша команда добре грала від початку до кінця. Олександр Косенко

Окремо тренер акцентував на значенні першого гола та надійності в обороні. За словами Косенка, було принципово забити першими й не дозволити супернику швидко відчути впевненість.

Було дуже важливо забити першими й не пропустити, але всі голи були важливими для нас, оскільки ми знали, що Литва може покарати нас за помилки. Олександр Косенко

Нагадаємо, гравець збірної України став рекордсменом чемпіонатів Європи.