Сергій Разумовський

Збірна України з футзалу здобула перемогу над командою Чехії у третьому турі групового етапу Євро-2026. Поєдинок вийшов результативним і напруженим, а підсумковий рахунок 5:3 на користь українців став вирішальним у боротьбі за місце в плей-оф. Ці три очки дозволили команді виконати головне завдання на стартовій стадії турніру та впевнено закріпити свої позиції в групі.

За підсумками трьох турів Україна фінішувала другою в групі B і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи. На цій стадії суперником українців стане збірна Франції. Вихід до 1/4 фіналу продовжив стабільну серію виступів на континентальній першості: Україна вже всьоме поспіль долає груповий етап і проходить далі. Востаннє команда не змогла вийти з групи ще у 2007 році, коли програла всі три матчі стартової стадії.

Чвертьфінальний матч Україна – Франція запланований на 31 січня. Саме в цій грі українська збірна спробує зробити наступний крок на турнірі та поборотися за місце у півфіналі Євро-2026.

А вже там команда Олександра Косенка може зустрітися з грізною Португалією.