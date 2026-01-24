Головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився думками щодо подальшої боротьби після стартової поразки на Євро-2026 у матчі проти Вірменії (1:2). Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Це був дуже важкий матч. Ми не хотіли починати з поразки. Тепер треба готуватися до наступної гри, проти Литви в неділю. Змінилося небагато що.

У першому таймі ми грали без швидкості та без руху. У другому змінили підхід, і це допомогло. Але для потрібного результату цього виявилося замало. Сподіваємося, що в наступному поєдинку ми зможемо зіграти краще, як і на попередніх турнірах