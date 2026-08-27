Денис Сєдашов

Український гімнаст Назар Чепурний розкритикував Українську федерацію гімнастики та Міністерство молоді та спорту через відсутність фінансової підтримки під час підготовки до чемпіонату Європи.

Про це чемпіон Європи повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами спортсмена, він неодноразово звертався до профільних організацій щодо матеріальної допомоги, проте змушений був закривати витрати самостійно або за підтримки іноземних партнерів.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував «завтра». Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати. Назар Чепурний

Чепурний також зазначив, що проведення навчально-тренувального збору йому профінансувала Німецька федерація гімнастики.

За цей результат я хочу подякувати виключно своєму тренеру Геннадію Людвиговичу Сартинському, Німецькій федерації гімнастики, Роландосу, своїм близьким і рідним, які були поруч і підтримували мене. Але аж ніяк не Українській федерації гімнастики та не Міністерству молоді та спорту. Немає нічого більш нікчемного, ніж не зробити нічого для цього результату, а після нього кричати про перемогу голосніше за всіх. Дуже шкода, що 900 євро на підготовку спортсмена до чемпіонату Європи — це, виявляється, занадто багато. Але водночас члени Федерації можуть дозволити собі літати бізнес-класом. А потім усі дивуються, чому спортсмени починають замислюватися про зміну спортивного громадянства. Не дивуйтеся. Назар Чепурний

Чепурний — чемпіон Європи в опорному стрибку.