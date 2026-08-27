Світоліна та Монфіс завершили виступи у міксті US Open 2026 після напруженого півфіналу
Українсько-французький тандем зупинилися за крок від фіналу
Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс (Франція) припинили боротьбу в змішаному парному розряді Відкритого чемпіонату США 2026.
У півфінальному поєдинку українсько-французький тандем на супертай-брейку поступився швейцарсько-італійській парі Белінда Бенчич / Флавіо Коболлі. Зустріч тривала 1 годину та 17 хвилин.
US Open 2026. Мікст. 1/2 фіналу
Еліна Світоліна (Україна) / Гаель Монфіс (Франція) — Белінда Бенчич (Швейцарія) / Флавіо Коболлі (Італія) — 5:4 (9:7), 1:4, [5:10]
Свої виступи в Нью-Йорку Світоліна та Монфіс продовжать в одиночному розряді, де матчі розпочнуться 30 серпня.
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