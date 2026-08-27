Визначено усіх 36 учасників основного раунду Ліги чемпіонів
Жеребкування основного етапу турніру пройде сьогодні
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За підсумками кваліфікації четвертого раунду Ліги чемпіонів став відомий повний список із 36 учасників основного раунду турніру сезону 2026/27.
Жеребкування головного єврокубкового турніру відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом.
Склад кошиків для жеребкування
- Кошик 1: ПСЖ (Франція), Баварія (Німеччина), Реал Мадрид (Іспанія), Ліверпуль (Англія), Інтер (Італія), Манчестер Сіті (Англія), Арсенал (Англія), Барселона (Іспанія), Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Кошик 2: Боруссія Дортмунд (Німеччина), Рома (Італія), Спортинг (Португалія), Астон Вілла (Англія), Порту (Португалія), Манчестер Юнайтед (Англія), Брюгге (Бельгія), Бетіс (Іспанія), ПСВ (Нідерланди)
- Кошик 3: Феєнорд (Нідерланди), Лілль (Франція), Буде-Глімт (Норвегія), Наполі (Італія), РБ Лейпциг (Німеччина), Вільярреал (Іспанія), Фенербахче (Туреччина), Шахтар (Україна), Галатасарай (Туреччина)
- Кошик 4: Славія Прага (Чехія), Слован Братислава (Словаччина), Штутгарт (Німеччина), АЕК Афіни (Греція), ЛАСК (Австрія), Комо (Італія), Ланс (Франція), Вікінг (Норвегія), Сабах (Азербайджан)