Український гімнаст Владислав Грико прокоментував свій виступ у чоловічому багатоборстві на чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики у Джакарті.

«Закінчився чемпіонат світу – і водночас це були заключні змагання цього року. Цей сезон був дуже насиченим: багато етапів Кубка світу, фінал на чемпіонаті Європи в багатоборстві та статус першого запасного на перекладині.

На чемпіонаті світу я виступив уперше за чотири роки – попередній був ще у 2021-му. Цього разу мені вдалося вийти до фіналу багатоборства і посісти 22 місце. Вважаю, що це гідний результат після двох операцій на коліні.

Дякую нашим захисникам і захисницям — саме завдяки вам я маю можливість виступати та представляти Україну на міжнародній арені. Велика подяка моєму тренеру за підготовку, а також усім, хто підтримує мене на цьому шляху – ваша віра додає сил і мотивації».