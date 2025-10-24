Грико – про виступ на ЧС: «22 місце – гідний результат після двох операцій на коліні»
Український гімнаст потрапив у свій дебютний фінал в особистому багатоборстві
31 хвилину тому
Український гімнаст Владислав Грико прокоментував свій виступ у чоловічому багатоборстві на чемпіонаті світу-2025 зі спортивної гімнастики у Джакарті.
«Закінчився чемпіонат світу – і водночас це були заключні змагання цього року. Цей сезон був дуже насиченим: багато етапів Кубка світу, фінал на чемпіонаті Європи в багатоборстві та статус першого запасного на перекладині.
На чемпіонаті світу я виступив уперше за чотири роки – попередній був ще у 2021-му. Цього разу мені вдалося вийти до фіналу багатоборства і посісти 22 місце. Вважаю, що це гідний результат після двох операцій на коліні.
Дякую нашим захисникам і захисницям — саме завдяки вам я маю можливість виступати та представляти Україну на міжнародній арені. Велика подяка моєму тренеру за підготовку, а також усім, хто підтримує мене на цьому шляху – ваша віра додає сил і мотивації».
Для українця це був дебютний фінал багатоборства на світовій першості.
Нагадаємо, Грико у кваліфікації у багатоборстві посів 21 місце, а у фіналі з результатом 74.631 став 22-м.