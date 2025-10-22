Україна виступила у першому фіналі чемпіонату світу-2025
Грико у багатоборстві став 22-м
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Україна була представлена у першому фіналі чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики.
Владислав Грико вперше у кар’єрі зумів відібратися до фіналу ЧС. Українець у кваліфікації у багатоборстві посів 21 місце, а у фіналі з результатом 74.631 став 22-м. Золото втретє поспіль завоював японець Дайкі Хасімото, який отримав 85.131 балів.
Чемпіонат світу-2025. Багатоборство
1. Дайкі Хасімото (Японія) – 85.131
2. Чжан Бохен (Китай) – 84.333
3. Ной Зейферт (Швейцарія) – 82.831
…
22. Владислав Грико (Україна) – 74.631
Нагадаємо, що Назар Чепурний відібрався до фіналу ЧС-2025 в опорному стрибку.