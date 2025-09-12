Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва закликала не допускати до міжнародних змагань нейтральних гімнастів з російським паспортом.

«Я рішуче виступаю проти допуску російських та білоруських гімнастів до змагань під так званим «нейтральним» статусом AIN. Спорт не може бути нейтральним під час війни: кожна перемога перетворюється на інструмент пропаганди, а їхня участь підриває самі цінності, які спорт покликаний відстоювати.

В Україні війна вже забрала життя щонайменше 648 дітей, сотень спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 700 спортивних об’єктів. Українські діти живуть під ракетами й дронами, тоді як російські та білоруські діти тренуються й змагаються. Це несправедливість, яку світ не має права ігнорувати.

Поки триває агресія, ці спортсмени не повинні брати участі у міжнародних змаганнях. Я закликаю FIG та світову спортивну спільноту провести чітку моральну межу: захист спорту починається із захисту людського життя».