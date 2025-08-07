14 нейтральних атлетів потрапили до заявки чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики
FIG пішла на зустріч терористам
близько 1 години тому
росія / Фото - Facebook
14 нейтральних атлетів увійшли до заявки чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.
Станом на 3 серпня у заявці на планетарний форум знаходяться 8 чоловіків та 6 жінок. Імена спортсменів наразі невідомі.
Світова першість пройде у Джакарті, Індонезія. Турнір триватиме з 19 по 25 жовтня.
Нагадаємо, що російським і білоруським гімнастам дозволили повторно подати заявки на отримання нейтрального статусу через оновлення критеріїв.
Раніше стало відомо, що російським гімнастам дозволили виступати в командних змаганнях.
