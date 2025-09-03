Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва в інтерв'ю Forbes відреагувала на допуск до міжнародних турнірів нейтральних спортсменок з російським паспортом.

«Це несправедливість, яку світ не може ігнорувати. Спорт не може залишатися нейтральним під час війни: кожна перемога стає інструментом пропаганди, а участь (російських та білоруських спортсменів) підриває ті цінності, які спорт має відстоювати.

Війна забрала життя щонайменше 648 дітей, сотень спортсменів і тренерів, зруйнувала понад 700 спортивних об’єктів. Українські діти страждають від ракет та дронів, тоді як російські та білоруські діти тренуються та змагаються.

Це несправедливість, яку світ не може ігнорувати. Поки агресія триває, ці спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях.

Я закликаю Міжнародну федерацію гімнастики та спортивну спільноту провести чітку моральну межу – захист спорту починається із захисту людського життя».