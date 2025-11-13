Володимир Кириченко

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський відповів на запитання Tribuna.com про призера Олімпіади-2024 Іллю Ковтуна, який змінив українське громадянство на хорватське.

Хлопці їздять на Бундеслігу, на закордонні змагання. Ілля Ковтун там також виступає на клубному рівні. Чи були вже якісь перетинання, і як це взагалі відбувається?

«З Ковтуном не було перетинань. В Бундеслігу він їздить, а на чемпіонати ще йому не можна їздити. А що далі буде – не знаю. Подивимось, як будемо перетинатися».

Його можна чекати вже наступного року на чемпіонаті Європи, чи через рік?

«Ні, наступного року. Треба тренуватися, треба підготуватися. Знаєте, ми плануємо одне, а життя показує зовсім інше. Подивимося».

Нагадаємо, Міжнародна федерація гімнастики (FIG) повідомила, Ковтун змінив громадянство на хорватське.

Титулований гімнаст має відсидіти карантин. Ілля матиме право виступати за Хорватію на міжнародних змаганнях під егідою FIG лише через рік, починаючи з 10 липня 2026 року.