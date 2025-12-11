Володимир Кириченко

Відомий спеціаліст Євгеній Козін став новим наставником чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики. Про це в соцмережах повідомив український гімнаст Петро Пахнюк.

До цього чоловічу збірну очолював Геннадій Сартинський.

Навесні представники національної збірної України зі спортивної гімнастики звинуватили Українську федерацію гімнастики та віцепрезидентку організації Стеллу Захарову в «цілеспрямованому усуненні» Сартинського.

Влітку Сартинський не отримав акредитацію та не міг допомогти збірній під час чемпіонату Європи-2025.

Раніше стало відомо, що FIG офіційно перейменована у World Gymnastics.