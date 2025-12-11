Сартинський залишив посаду наставника збірної України зі спортивної гімнастика
Відомо ім'я нового головного тренера команди
близько 1 години тому
Геннадій Сартинський / Фото - Facebook
Відомий спеціаліст Євгеній Козін став новим наставником чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики. Про це в соцмережах повідомив український гімнаст Петро Пахнюк.
До цього чоловічу збірну очолював Геннадій Сартинський.
Навесні представники національної збірної України зі спортивної гімнастики звинуватили Українську федерацію гімнастики та віцепрезидентку організації Стеллу Захарову в «цілеспрямованому усуненні» Сартинського.
Влітку Сартинський не отримав акредитацію та не міг допомогти збірній під час чемпіонату Європи-2025.
