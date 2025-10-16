Розклад чемпіонату світу-2025 зі спортивної гімнастики: першими розпочинають чоловіки
19 жовтня відбудеться старт турніру у Джакарті
близько 2 годин тому
Представляємо розклад чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який пройде з 19 до 25 жовтня в індонезійській Джакарті.
Україну на турнірі представлять 10 спортсменів. Трансляція буде доступна на Eurovision Sport.
Розклад змагань:
19 жовтня
6.00 – 18.00 Кваліфікація, чоловіки (групи 1-6)
20 жовтня
6.00 – 9.30 Кваліфікація, чоловіки (групи 7-8)
13.00 – 17.15 Кваліфікація, жінки (групи 1-3)
21 жовтня
6.00 – 15.45 Кваліфікація, жінки (групи 4-10)
22 жовтня
14.30 – 17.00 Багатоборство, фінал, чоловіки
23 жовтня
14.30 – 17.00 Багатоборство, фінал, жінки
24 жовтня
10.00 – 14.00 Фінали в окремих видах, чоловіки
10.00 – 14.00 Фінали в окремих видах, жінки
25 жовтня
10.00 – 14.00 Фінали в окремих видах, чоловіки
10.00 – 14.00 Фінали в окремих видах, жінки
Склад збірної України на чемпіонат світу-2025 зі спортивної гімнастики.