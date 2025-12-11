Відомий український гімнаст Петро Пахнюк прокоментував призначення Євгенія Козіна на посаду головного тренера чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики.

«Як же довго я цього, чекав, як багато зусиль я приклав… Тут мав бути допис про Сартинського Геннадія Людвиговича, але я подумав, що він на це не заслуговує.

Гена, на твоїй совісті десятки зруйнованих доль тренерів та спортсменів, вкрадені гроші у дітей і повне руйнування чоловічої збірної та спортивного принципу в команді спортивної гімнастики.

Ти безсовісна, безпринципна й недолуга собака. А собаці, як казав мій тато, собача смерть.

Вітаю всю українську спільноту гімнастики з призначенням нового головного тренера чоловічої команди – Козіна Євгенія Миколайовича, а також бажаю успіхів йому».