Українська федерація гімнастики звернулася з відкритим листом до Генеральної Асамблеї Європейської гімнастики (European Gymnastics) напередодні її засідання 29 червня.

«УФГ закликає національні федерації стати на захист миру, безпеки спортсменів та базових людських цінностей.

Українська федерація гімнастики (УФГ) звернулась з відкритим листом до Генеральної Асамблеї Європейської гімнастики напередодні її засідання 29 червня, закликаючи 50 національних федерацій-членів твердо стати на захист миру, безпеки спортсменів та базових людських цінностей.

29 червня на Генасамблеї European Gymnastics національна федерації будуть голосувати за чи проти рішення повертати росіян та білорусів до міжнародних турнірів.

Друзі, давайте максимально поширимо цей допис аби світ ще раз почув, що рф та рб не місце на змаганнях!».