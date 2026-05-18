Володимир Кириченко

Виконавчий комітет World Gymnastics (Всесвітня федерація гімнастики) ухвалив рішення негайно скасувати всі обмеження, які застосовувалися до російських та білоруських спортсменів із лютого 2022 року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Cпеціальні правила FIG щодо участі спортсменів та персоналу AIN (з нейтральним статусом) припинили свою дію.

Це рішення означає, що російським та білоруським гімнастам дозволено змагатися під національною символікою, прапором та гімном на всіх міжнародних стартах під егідою організації.

Рішення було прийняте на засіданні Виконкому в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) 16-17 травня 2026 року.

World Gymnastics (колишня FIG) є керівним органом, що регулює змагання зі спортивної гімнастики, художньої гімнастики, гімнастичних аеробіки та акробатики, стрибків на батуті, паркуру тощо.

Раніше стало відомо, що чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Радомир Стельмах змінив спортивне громадянство.