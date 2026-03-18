Володимир Кириченко

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова для Футбол24 прокоментувала той факт, що у Іллі Ковтуна і Радомира Стельмаха, які змінили українське громадянство, була спільна тренерка Ірина Надюк.

Стелло Георгіївно, у Стельмаха й Ковтуна була одна тренерка, Ірина Надюк. Обидва гімнасти змінили громадянство. Збіг?

«Так. Бо 2022-го Надюк зі Сартинським тренували команду в Хорватії, а Стельмах осів у Німеччині. Ми хотіли перевезти й Стельмаха до Хорватії, але Надюк не захотіла. Було дивно, адже він її учень. З тих пір вони як тренер і гімнаст не співпрацюють».

Ви сказали про, так би мовити, розбіжності в поглядах серед тренерів. Є шанс, що працюватимете згуртованою командою?

«У п’ятницю провела збори з тренерами чоловічої й жіночої збірних. Є один відомий спортсмен, який живе за рахунок держави, щось мутить. Але загалом ми об’єднані зараз. Радує робота Ігоря Радівілова. Останні шість років у жіночій гімнастиці в нас не було високих результатів.

Тепер працюють усі в команді. У прямому й переносному сенсі. Адже стоїть завдання, в першу чергу, відновити авторитет у командних змаганнях, бо індивідуально ми ще не тягнемо. Втім, за рік зроблено багато, дівчата вже виходять у фінали в окремих видах на етапах Кубка світу».

Нагадаємо, Ковтун у січні 2025 року подав на спортивне громадянство Хорватії, а Стельмах у березні 2026 – на громадянство Німеччини.