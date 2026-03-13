Український гімнаст Радомир Стельмах змінив спортивне громадянство та виступатиме за збірну Німеччини.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) під час засідання у Лас-Вегасі 9–10 березня.

Дебютувати у складі німецької команди Стельмах зможе не раніше березня 2027 року.

Радомир Стельмах є чемпіоном Європи 2024 року у командному багатоборстві у складі збірної України. Його останнім турніром за українську команду стали Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, що раніше аналогічне рішення ухвалив бронзовий призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун, який із липня 2026 року отримав право виступати за Хорватію.