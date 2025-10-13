Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова заявила, що наша держава недостатньо піклується про своїх спортсменів.

«Мені боляче це писати. Боляче, коли бачу, як наші спортсмени – ті, хто піднімав прапор України на світових аренах, хто ризикував здоров’ям, кар’єрою і навіть життям – отримують «олімпійську стипендію» близько 300 доларів. Триста.

Це – «подяка» за медалі і прославлення України у світі, роки тренувань, травми, операції, втрачений час і сили, які вже не повернеш ніколи.

А тепер порівняймо: у деяких країнах, навіть у ворожих до нас, олімпійці отримують більше – від 500 доларів на місяць. То чому український чемпіон, який прославляв або прославляє країну, оцінений дешевше?

Як так сталося, що деякі міністри отримують сотні тисяч гривень, а олімпійський чемпіон – кілька тисяч? Чому ті, хто колись змушував мільйони людей плакати від гордості, тепер ледь зводять кінці з кінцями?

І найстрашніше – є чимало випадків, коли після завершення спортивної кар’єри, а іноді й через її трагічне закінчення, олімпійські чемпіони просто гинуть у злиднях і їм не вистачає навіть на ліки. Так не повинно бути. Не у країні, яка називає себе сильною і вільною.

Шановний пане Президенте, звертаюся до Вас не як критик, а як людина, яка присвятила спорту все своє життя. Будь ласка, перегляньте ставлення держави до професійних спортсменів. Перегляньте систему фінансування і підтримки тих, хто робив і робить ім’я України відомим у світі.

Бо ми маємо чемпіонів, якими варто пишатися – а не забувати».