Олег Шумейко

17 січня Галичанка у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з гандболу зустрінеться з Кошаліном. Команди є сусідами у турнірній таблиці, маючи в активі по 6 перемог та 8 поразок. Львів’янки йдуть шостими у зоні плей-оф, польки – сьомі.

Трансляція зустрічі відбудеться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 17:00 за київським часом:

Нагадаємо, що сьогодні збірна України зіграє на Євро-2026 з діючими чемпіонами Європи Францією.