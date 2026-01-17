Чемпіонат Польщі. Кошалін – Галичанка. Відеотрансляція на XSPORT
Львів’янки зіграють з середняком польської Суперліги
31 хвилину тому
Фото: Галичанка
17 січня Галичанка у рамках 15 туру чемпіонату Польщі з гандболу зустрінеться з Кошаліном. Команди є сусідами у турнірній таблиці, маючи в активі по 6 перемог та 8 поразок. Львів’янки йдуть шостими у зоні плей-оф, польки – сьомі.
Трансляція зустрічі відбудеться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 17:00 за київським часом:
Нагадаємо, що сьогодні збірна України зіграє на Євро-2026 з діючими чемпіонами Європи Францією.
