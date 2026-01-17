Євро-2026. Україна – Франція. Відеотрансляція
Команда Бражника зіграє з однією з найсильніших збірних світу
близько 2 годин тому
Збірна України / Фото - Facebook
17 січня збірна України проведе другий матч в рамках попереднього раунду чемпіоната Європи-2026 з гандболу.
Суперниками «синьо-жовтих» стануть один із фаворитів турніру – команда Франції.
Матч Україна – Франція буде транслюватися на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 19:00 за київським часом.
Відзначимо, що також у групі С разом з Україною грають збірні Норвегії та Чехії.
Нагадаємо, що в першому матчі на континентальній першості команда Вадима Бражника програла Норвегії (22:39).