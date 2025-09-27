Галичанка програла у стартовому матчі Європейського кубка
близько 12 годин тому
Фото: Галичанка
Чемпіонка України Галичанка програла у першому матчі 1/32 фіналу Європейського кубка з гандболу іспанській Репласі Беті-Онак.
Найрезультативнішою у складі львівської команди стала Діана Дмитришин – 8 голів.
EHF European Cup. 2-й раунд. Перший матч
Беті-Онак (Іспанія) – Галичанка (Україна) – 26:25 (14:13)
Наступна зустріч команд відбудеться 4 жовтня. Переможець двоматчевого протистояння пройде до третього раунду євротурніру.
