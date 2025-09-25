Галичанка здобула другу перемогу у польській Суперлізі
Українки впевнено обіграли Рух
Галичанка у четвертому турі польської Суперліги обіграли Рух з Хожува.
Найкращою бомбардиркою зустрічі у складі українок стала Світлана Гавриш, яка закинула 7 м’ячів. Наступний матч Галичанка проведе у рамках 1/32 Кубку ЄГФ з Беті-Онаком.
Польська Суперліга. 4-й тур
Галичанка – Рух 31:23
Галичанка: Поляк, Гавриш (7), Дмитришин, Козак – 5, Прокоп’як, Дяченко (4),Маркевич (3), Колодюк, Лакатош, Прокопець – 1
Напередодні Галичанка поступилася Гнєзно.
