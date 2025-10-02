Галичанка розгромно програла гегемону чемпіонату Польщі
Львів’янки поступилися Заглембє у п’ятому турі Суперліги
28 хвилин тому
Фото: Галичанка
Галичанка у рамках п’ятого туру Суперліги зазнала розгромної поразки від чемпіонок Польщі Заглембє 19:31.
Польська Суперліга. 5-й тур
Галичанка – Заглембє 19:31
Галичанка: Марія Поляк. Світлана Гавриш – 4 голи, Діана Дмитришин, Мар’яна Маркевич, Ванесса Лакатош – по 3, Аліса Петрів, Анастасія Ткач, Ангеліна Прокопець, Ганна Чаповська, Карина Колодюк, Олеся Дяченко – по 1.
Нагадаємо, що напередодні Галичанка мінімально поступилася у першому матчі другого раунду Кубка ЄГФ. Матч-відповіді з іспанським Беті-Онаком відбудеться 4 жовтня.
