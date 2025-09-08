Галичанка здобула першу перемогу у чемпіонаті Польщі
Львів’янки переграли Старт у другому турі польської Суперліги
близько 2 годин тому
Фото: Галичанка
Галичанка у другому турі польської Суперліги переграла Старт з Ельблонга 26:21.
Польська Суперліга. 2-й тур
Галичанка – Старт 26:21
Галичанка: Світлана Гавриш – 7 голів, Діана Дмитришин, Катерина Козак – 4 голи, Анастасія Ткач, Карина Колодюк – 3 голи, Мар’яна Маркевич – 2 голи, Ірина Прокоп’як, Ванесса Лакатош, Олеся Дяченко – 1 гол. Марія Поляк – 21 сейв.
Нагадаємо, що напередодні Галичанка поступилася Пйотроковії.
