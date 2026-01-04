Головний тренер збірної України: «Дуже важливою зараз є психологічна підготовка на чемпіонат Європи»
Бражник відзначив, що рівень суперників на Євро є вищим
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної України з гандболу Вадим Бражник висловився пресслужбі ФГУ про підготовку команди до Євро-2026:
На сьогоднішній день все добре. Так, завжди є мікротравми, але всі готові працювати на сто відстоків. Гравці перед зборами отримали індивідуальний план і, сподіваюсь, що вони його виконали. Тому що у нас немає часу на фізичну підготовку, ми починаємо максимально готувати уже тактико-технічні моменти.
Дуже важливою зараз є психологічна підготовка на чемпіонат Європи, важливий колектив, щоб ми всі розуміли один одного з півслова, часу на помилки немає. Задачі на збори – тренування, буде багато відео, буде моральна підготовка, спілкування. Зараз все добре, готуємося.
У нас ще є 2-3 класних гравці, які могли б посилити склад, але вони не грають за збірну з різних причин – хто не хоче, хто не може. Які це саме причини – краще запитати у них особисто.
Потрібно порівнювати наш рівень з класом команд, проти яких ми граємо. Команди, проти яких ми граємо на Євро, мають майже весь склад з Ліги чемпіонів й у всіх гравців високий рівень. У нас є класні гравці. У нас є гравці, які ростуть, які прагнуть грати в Лізі чемпіонів. Ми поступово йдемо до цього. Два роки тому у нас такого не було, зараз – вже краще, гравці стають сильнішими, вони ростуть. Зараз у них добрий вік для гандболу.
Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи у групі українці зіграють з Чехією, Францією та Норвегією.