Головний тренер чоловічої збірної України з гандболу Вадим Бражник оцінив підготовку команди до чемпіонату Європи-2026, зазначивши сильні та слабкі сторони збірної. Слова наводить Суспільне Спорт.

З огляду на відбір на Євро і на [ігри] на Кубку Карпат в Румунії — у нас залишається проблема — це захист. Захисні редути наші не уже такі, як хотілось би. Будемо більше працювати над цим. В нападі у нас набагато більше виходило: є гравці, які можуть закинути добрі м'ячі, розуміють один одного, багато років грали один з один, виступають в хороших клубах і знають, що таке гандбол.

В захисті є проблеми, тому будемо виходити з цього і більше працювати над ним. Зараз такий сучасний гандбол — всі вміють грати в нападі, а якщо ти добре граєш в захисті, тобі допомагає воротар — у тебе є більший шанс на перемогу.