Польська Суперліга. Галичанка – Заглембє. Відеотрансляція на XSPORT
Українки зустрінуться з лідерками польської першості
близько 4 годин тому
Фото: Галичанка
1 жовтня Галичанка зустрінеться з лідером чемпіонаті Польщі Заглембє у п’ятому турі Суперліги.
Матч Галичанка – Заглембє дивіться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 19:00 за київським часом:
Нагадаємо, що напередодні Галичанка мінімально поступилася у першому матчі другого раунду Кубка ЄГФ. У Польщі ж львів’янки у 4 турі впевнено переграли Рух.
