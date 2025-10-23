Польська Суперліга. Люблін – Галичанка. Відеотрансляція на XSPORT
Матч дивіться 24 жовтня об 19:00
Фото: Галичанка
24 жовтня Галичанка зіграє матч сьомого туру чемпіонату Польщі з Любліном.
Зустріч Люблін – Галичанка у польській Суперлізі дивіться на Youtube каналі XSPORT. Початок – о 19:00 за київським часом:
Наразі Галичанка посідає сьому позицію у турнірній таблиці чемпіонату Польщі з двома перемогами та шістьома очками, у той час як Люблін йде другим з чотирма перемогами та дванадцятьма заліковими пунктами.
