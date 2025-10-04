Галичанка вибула з Кубка виклику після поразки від Беті-Онаку
Найрезультативнішою у складі львів’янок стала Світлана Гавриш
близько 1 години тому
Фото: Галичанка
Львівська Галичанка завершила виступи в жіночому Кубку виклику з гандболу, поступившись іспанському клубу Беті-Онаку у матчі-відповіді 1/32 фіналу
Найрезультативнішою у складі львів’янок стала Світлана Гавриш, на рахунку якої 10 голів.
EHF European Cup. 2-й раунд. Матч-відповідь
Галичанка (Україна) — БЕТІ-ОНАК (Іспанія) 24:26
Перший матч: 26:25 – перемога команди з Іспанії
Минулого сезону Галичанка дійшла до 1/8 фіналу турніру.
Галичанка розгромно програла гегемону чемпіонату Польщі.
Поділитись