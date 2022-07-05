Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дняАвтор законопроєкту про дозвіл спортсменам із закордонними контрактами виїжджати з України: «Ці люди мають працювати на економіку, а отже і на обороноздатність»
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:10
Спідвей. Гран-прі. Етап 5. Гожув-Велькопольський (Польща)

Президент Федерації гандболу України: «Вдячні Сергію Бубці за зусилля зі збереження та розвитку спорту»

Андрій Мельник також поділився враженнями від візиту в Україну президента МОК Томаса Баха
Гандбол
20:33
Президент Федерації гандболу України: «Вдячні Сергію Бубці за зусилля зі збереження та розвитку спорту»
Андрій Мельник, Томас Бах, Сергій Бубка зі спортсменами / фото - ФГУ

Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник поділився з пресслужбою Федерації своїми враження від зустрічі на Олімпійській базі в Конча-Заспі з президентом Міжнародного Олімпійського комітету Томасом Бахом, президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, першим заступником Міністра молоді та спорту України Сергієм Сімоновим та Державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексієм Перевезенцевим. 

«Разом зі спортсменами, тренерами, представниками різних видів спорту на базі в Конча-Заспі ми зустрілись із Томасом Бахом, Сергієм Бубкою, Вадимом Гутцайтом, Сергієм Симоновим та  Олексій Перевезенцевим. Президенту Міжнародного олімпійського комітету влаштували екскурсію по території бази, спортсмени отримали від МОК спеціальні значки у вигляді голубу мира. На мій погляд, Томас Бах дійсно стурбований тим, що відбувається в Україні зараз і сприймає все близько до серця. Він висловив нам свою підтримку, питав про наші потреби, запевнив, що МОК і надалі надаватиме допомогу українському спорту. Бах поводився відкрито, відповідав на питання, фотографувся зі спортсменами. Гадаю, всі отримали позитивний заряд енергії.

Важливо, що під час свого візиту президент МОК запевнив - дискваліфікація з російського та білоруського спорту не буде знята.

Це також позиція Федерації гандболу гандболу України: поки триває війна, гинуть українці, наші міста та громади перебувають під російською окупацією, про жодні поступки у питанні відсторонення російського та білоруського спорту не може бути жодної мови.  Це питання не може розглядатись, ані в якому вигляді, жодних альтернативних варіантів. На нашій землі з вини російської влади, якій надає підтримку Білорусь, йде війна, руйнуються життя людей, руйнується інфраструктура, спортсмени не можуть тренуватись, страждає дитячий спорт… Доки все це триває, повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародної спортивної родини неможливе.

Ми висловлюємо величезну подяку нашим військовим, Збройним силам України, всім, хто захищає нас і завдяки кому, Україна зберігає суверенітет та віру в майбутнє. 

Ми також вдячні Міжнародному олімпійському комітету та Томасу Бах, Національному олімпійському комітету України та Сергію Бубці, Міністерству молоді та спорту України та Вадиму Гутцайту за всі зусилля зі збереження та розвитку українського спорту у такий складний час».

Читайте також інтерв’ю Сергія Бубки про візит Томаса Баха до Києва.

Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Гандбол

Президент Федерації гандболу України: «Вдячні Сергію Бубці за зусилля зі збереження та розвитку спорту»
Президент Федерації гандболу України: «Вдячні Сергію Бубці за зусилля зі збереження та розвитку спорту»
20:33
EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
EHF знову послала федерацію рашистів слідом за їнім кораблем. Їм доведеться грати в чемпіонаті оркостана
02 липня 09:24
Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу
Збірна України дізналася суперників в кваліфікації на чемпіонат світу
29 червня 14:44
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
«Мотор» не зіграє в Лізі чемпіонів. Український гранд виступить у другому за престижністю єврокубку
Ліга чемпіонів EHF
27 червня 18:38
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
Ексклюзив
Анастасія Дереклеєва – MVP жіночої Суперліги - 2021/2022
26 червня 23:09
Все вирішило Євро
Ексклюзив
Все вирішило Євро
26 червня 15:56
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
Без запоріжців цей турнір неможливо уявити. «Мотор» подав заявку на участь в Лізі чемпіонів сезону-2022/23
24 червня 13:11
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
Неймовірна «Барселона» в 11-й раз стала тріумфатором Ліги чемпіонів. «Віве Кельце» не вдалося створити дива
20 червня 13:26
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
«Барселона» в серії пенальті завоювала свій десятий трофей Ліги чемпіонів
19 червня 22:08
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини