Президент Федерації гандболу України: «Вдячні Сергію Бубці за зусилля зі збереження та розвитку спорту»
Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник поділився з пресслужбою Федерації своїми враження від зустрічі на Олімпійській базі в Конча-Заспі з президентом Міжнародного Олімпійського комітету Томасом Бахом, президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою, Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом, першим заступником Міністра молоді та спорту України Сергієм Сімоновим та Державним секретарем Міністерства молоді та спорту України Олексієм Перевезенцевим.
«Разом зі спортсменами, тренерами, представниками різних видів спорту на базі в Конча-Заспі ми зустрілись із Томасом Бахом, Сергієм Бубкою, Вадимом Гутцайтом, Сергієм Симоновим та Олексій Перевезенцевим. Президенту Міжнародного олімпійського комітету влаштували екскурсію по території бази, спортсмени отримали від МОК спеціальні значки у вигляді голубу мира. На мій погляд, Томас Бах дійсно стурбований тим, що відбувається в Україні зараз і сприймає все близько до серця. Він висловив нам свою підтримку, питав про наші потреби, запевнив, що МОК і надалі надаватиме допомогу українському спорту. Бах поводився відкрито, відповідав на питання, фотографувся зі спортсменами. Гадаю, всі отримали позитивний заряд енергії.
Важливо, що під час свого візиту президент МОК запевнив - дискваліфікація з російського та білоруського спорту не буде знята.
Це також позиція Федерації гандболу гандболу України: поки триває війна, гинуть українці, наші міста та громади перебувають під російською окупацією, про жодні поступки у питанні відсторонення російського та білоруського спорту не може бути жодної мови. Це питання не може розглядатись, ані в якому вигляді, жодних альтернативних варіантів. На нашій землі з вини російської влади, якій надає підтримку Білорусь, йде війна, руйнуються життя людей, руйнується інфраструктура, спортсмени не можуть тренуватись, страждає дитячий спорт… Доки все це триває, повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародної спортивної родини неможливе.
Ми висловлюємо величезну подяку нашим військовим, Збройним силам України, всім, хто захищає нас і завдяки кому, Україна зберігає суверенітет та віру в майбутнє.
Ми також вдячні Міжнародному олімпійському комітету та Томасу Бах, Національному олімпійському комітету України та Сергію Бубці, Міністерству молоді та спорту України та Вадиму Гутцайту за всі зусилля зі збереження та розвитку українського спорту у такий складний час».
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