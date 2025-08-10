Збірна України U17 взяла бронзу на чемпіонаті Європи-2025
У вирішальному матчі юні українки переграли представниць Болгарії
близько 2 годин тому
Фото: ФГУ
Жіноча команда України з гандболу стала бронзовим призером чемпіонату Європи-2025 U17 у дивізіоні Championship та виборола путівку до еліти.
У вирішальному матчі «синьо-жовті» переграли збірну Болгарії 36:29 та завоювали третє місце на змаганнях.
Чемпіонат Європи-2025 U17. Матч за бронзу
Україна – Болгарія 36:29
Україна: Ткач, Боднарчук, Колеснікова, Назаренко (4), Петренко, Косминка, Гедзь (2), Колініченко, Іванова (4), Магурська (9), Прокопець (7), Михайлюк, Галишич (4), Задорожна, Димко (2), Гунько (4).
