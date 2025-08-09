Денис Сєдашов

Жіноча збірна України з гандболу поступилася Фінляндії у півфіналі чемпіонату Європи-2025 (U-17), дивізіоні Championship.

У першому таймі Україна була попереду на 6 м'ячів (17:11), а на початку другого — на 8 (19:11). Проте суперниці змогли наздогнати і зрівняти рахунок (27:27).

На останніх хвилинах гри Фінляндія забила вирішальний гол і виграла — 32:31.

Найкращою гравчинею матчу у збірній України (U-17) стає Юлія Бондарчук. Воротарка зробила 17 сейвів, відбила 37% кидків.

Українки готуються до матчу за третє місце, який відбудеться 10 серпня. Матч наживо покаже XSPORT. Початок о 17:45.

Выдзначимо, що перемога дасть путівку до елітного дивізіону чемпіонату Європи-2027.