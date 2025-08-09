Жіноча збірна України програла у півфіналі Євро-2025 U17 і боротиметься за бронзу
Синьо-жовті поступилися Фінляндії
близько 2 годин тому
Фото: ФГУ
Жіноча збірна України з гандболу поступилася Фінляндії у півфіналі чемпіонату Європи-2025 (U-17), дивізіоні Championship.
У першому таймі Україна була попереду на 6 м'ячів (17:11), а на початку другого — на 8 (19:11). Проте суперниці змогли наздогнати і зрівняти рахунок (27:27).
На останніх хвилинах гри Фінляндія забила вирішальний гол і виграла — 32:31.
Найкращою гравчинею матчу у збірній України (U-17) стає Юлія Бондарчук. Воротарка зробила 17 сейвів, відбила 37% кидків.
Українки готуються до матчу за третє місце, який відбудеться 10 серпня. Матч наживо покаже XSPORT. Початок о 17:45.
Выдзначимо, що перемога дасть путівку до елітного дивізіону чемпіонату Європи-2027.
Поділитись