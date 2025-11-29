640 шайба Кросбі принесла Піттсбургу перемогу, Міннесота перервала 10-матчеву переможну серію Колорадо
Детройт поступився Тампі
близько 19 годин тому
Фото: Getty Images
У НХЛ відбулося 15 матчів регулярного чемпіонату.
Міннесота завдяки звитязі в овертаймі перервала 10-матчеву переможну серію Колорадо, а 640 шайба Сідні Кросбі допомогла Піттсбургу обіграти Коламбус.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Детройт – Тампа-Бей 3:6
Бостон – Нью-Йорк Рейнджерс 2:6
Міннесота – Колорадо Б 3:2
Баффало – Нью-Джерсі 0:5
Флорида – Калгарі 3:5
Айлендерс – Філадельфія Б 3:4
Сент-Луїс – Оттава 4:3
Вегас – Монреаль 1:4
Анахайм – Лос-Анджелес Б 5:4
Сан-Хосе – Ванкувер 3:2
Вашингтон – Торонто 4:2
Кароліна – Вінніпег 5:1
Коламбус – Піттсбург ОТ 3:4
Чикаго – Нешвілл 3:4
Даллас – Юта 4:3
Поділитись