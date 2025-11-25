Флорида закинула 8 шайб Нешвіллу, Юта влаштувала розгром Вегасу
Філадельфія всуху програла Тампі
близько 3 годин тому
Тампа-Бей – Філадельфія / Фото - Yahoo
У НХЛ відбуваються чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон обіграв Коламбус (5:1), Флорида розгромила Нешвілл (8:3), Рейнджерс здолали Сент-Луїс (3:2) та інші матчі ігрового дня.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Нью-Джерсі – Детройт 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Рейнджерс – Сент-Луїс 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Тампа-Бей – Філадельфія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Вашингтон – Коламбус 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Нешвілл – Флорида 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
Лос-Анджелес – Оттава 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Юта – Вегас 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)