Олег Гончар

Хокейний клуб Київ Кепіталз оголосив про підписання контрактів із захисниками Віталієм Андрейківим та Іваном Шамардіним на сезон 2025/2026, який команда проведе в Балтійській хокейній лізі.

33-річний захисник Віталій Андрейків залишається в складі Кепіталз. Свою кар’єру він розпочав у сезоні 2013/14 у донецькій Молодій Гвардії. Згодом виступав за українські клуби Кременчук, київський Сокіл і донецький Донбас. Значну частину кар’єри провів у Казахстані, граючи за Кулагер, Бейбарис, Актобе та Алтай-Торпедо. Також має досвід виступів у Польщі за Полонію (Битом) та Заглембе (Сосновець).

Андрейків неодноразово представляв Україну на міжнародній арені, виступаючи за юнацьку, молодіжну та національну збірні.

21-річний Шамардін приєднався до Київ Кепіталз, щоб підсилити оборонну лінію команди. Вихованець харківського хокею розпочинав кар’єру в Рулав Одд. Згодом він здобував міжнародний досвід, граючи за угорський ДВТК Єгешмедвек, польський УХТ Саберс та італійський Аллеге. У сезоні 2024/25 в складі Аллеге Шамардін набрав 11 очок (2+9) у чемпіонаті Італії.

Як і Андрейків, Шамардін має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірні України.

Нагадаємо, Київ Кепіталз дізналися календар матчів у Балтійському чемпіонаті.