Денис Сєдашов

Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз дізнався повний розклад матчів у новому сезоні Балтійського чемпіонату, у якому візьмуть участь вісім команд – з України, Латвії, Литви та Естонії.

Регулярний сезон для підопічних Олега Тимченка стартує 13 вересня поєдинком проти Земгале і завершиться 11 березня грою з Пантерами.

Загалом команда проведе 40 матчів у рамках регулярного чемпіонату.

За правилами турніру, команди, які посядуть перші два місця у таблиці, напряму виходять до півфіналу.

Учасники, які завершать сезон на 3-6 позиціях, розіграють ще дві путівки у плей-оф.

Повний розклад матчів Київ Кепіталз.

Київ Кепіталз розгромили Прізму у товариському матчі.