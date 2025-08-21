Київ Кепіталз розгромили Прізму у товариському матчі
Наступний матч кияни проведуть 27 серпня
Фото: пресслужба команди
Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз провів контрольну гру проти латвійського клубу ХК Прізма (Рига) та здобув впевнену перемогу.
Товариський матч
Київ Кепіталз – Прізма 6:2
Наступний матч команда з Києва проведе 27 серпня проти Земгале.
Нагадаємо, Київ Кепіталз під керівництвом Олега Тимченка у сезоні 2025/26 виступатиме в Балтійському чемпіонаті.
