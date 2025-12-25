Благодійний Фонд Бориса Колеснікова за підтримки ХК Донбас напередодні свят традиційно подарував дітям Донеччини новорічний настрій та солодощі. Цьогоріч солодкі презенти отримали 15 000 школярів і вихованців інтернатів.

Волонтери Фонду відвідали Дружківську, Покровську, Слов’янську, Краматорську, Святогірську, Іллінівську та Костянтинівську громади. Особливу увагу приділили віддаленим населеним пунктам поблизу лінії фронту, де й сьогодні мешкають родини з дітьми. Там турбота й щирі емоції мають особливу ціну.

Різдвяні подарунки також передали до гуманітарних хабів у Дніпрі, Кропивницькому, Полтаві, Харкові, Івано-Франківську та Києві. Саме там сьогодні отримує підтримку малеча, яка через війну була змушена залишити рідні домівки й шукати безпеки в інших регіонах.

«Коли діти отримують і відкривають подарунки, ми бачимо, як до них повертається відчуття звичайного дитинства. Вони не думають про переїзди чи втрати, а просто радіють святу. І ми щиро вдячні благодійникам за це», – говорить Надія Сидорчук, начальник відділу освіти Іллінівської сільської ради, релокованої до Полтави.

За роки реалізації новорічної ініціативи Фонд Бориса Колеснікова спільно з ХК Донбас передали солодкі набори 635 000 дітей, зберігаючи цю традицію та наповнюючи новорічні свята теплом і світлом.