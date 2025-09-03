Олександр Сукманський

3-го вересня 2021 року Палац спорту в Києві був заповнений ущент. Атмосфера свята, очікування великої історії – і вона справді сталася. Саме цього вечора Донбас провів свій перший матч у Хокейній Лізі Чемпіонів, ставши першою і поки що єдиною українською командою, якій вдалося зіграти в цьому турнірі.

Дебютним суперником донеччан був данський клуб Рунгстед.

Грі передувала яскрава церемонія відкриття, а стартове вкидання виконав володар Золотого м'яча та нині президент Української Асоціації футболу легендарний форвард Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко на вкиданні у матчі ХЛЧ Донбас - Рунгстед

Господарі почали впевнено – відкрили рахунок в більшості та мали шанси надалі, але згодом Донбас двічі пропустив в меншості.

Та українська команда не здалася. 21-річний на той час Олександр Пересунько подарував трибунам справжню радість, зрівнявши рахунок і перевівши гру в овертайм.

Додатковий час переможця не виявив – долю зустрічі вирішували буліти.

На жаль, тоді фортуна усміхнулася гостям: Донбас не реалізував жодної спроби, а Рунгстед закинув дві шайби.

Втім, з історичної точки зору результат того вечора був другорядним. Головне – це відчуття свята, єдності та гордості!

Тисячі вболівальників у Палаці спорту та перед екранами стали свідками події, яка була вписана золотими літерами в історію українського хокею.

А вже за два дні – 5 вересня 2021 року – Донбас, перегравши французький Руан (2:1), здобув першу українську перемогу в ХЛЧ!