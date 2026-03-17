Олександр Сукманський

Чеський журналіст Роберт Рампа оприлюднив інформацію щодо ситуації навколо потенційної участі росії в Кубку світу з хокею 2028 року.

«За моєю інформацією, НХЛ була поінформована європейськими країнами, що за нинішньої ситуації, якщо росіяни поїдуть на Кубок світу, то чехи, фіни та шведи на Кубок світу не поїдуть», – написав Рампа.

Кубок світу з хокею – це турнір під егідою НХЛ, в якому беруть участь 8 збірних. Раніше з’являлася інформація, що НХЛ розглядає можливість допуску росії до участі в Кубку світу-2028 за умови завершення війни в Україні.