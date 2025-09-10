НХЛ пояснила, чому Кубок світу-2028 проводиться без IIHF
Організація планує провести турнір самостійно
Віцекомісар Національної хокейної ліги (НХЛ) Білл Дейлі розповів, чому організація вирішила проводити Кубок світу-2028 без залучення Міжнародної федерації хокею (IIHF).
Це не означає, що в майбутньому ситуація не зміниться. Але наразі ми діємо, враховуючи існуючі відносини з європейським хокеєм. IIHF має контрактні зобов’язання з маркетинговим агентством InFront, і це створює певні труднощі для їхньої участі. Тож зараз ми організовуємо турнір самостійно.
НХЛ планує провести Кубок світу-2028: вісім збірних та фінал у Північній Америці.
