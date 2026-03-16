Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга офіційно оголосила локації, де відбудуться поєдинки майбутнього Кубка світу. Турнір, який заплановано на лютий 2028 року, пройде на льодових аренах Північної Америки та Європи.

За інформацією пресслужби НХЛ, матчі групового етапу приймуть два міста. Європейська частина змагань відбудеться в Празі (Чехія) на відомій O2 Arena, а північноамериканська — у Калгарі (Канада) на новому стадіоні Scotia Place, який наразі перебуває на стадії будівництва.

Кожне з цих міст також прийме по одному поєдинку раунду плей-оф.

Вирішальна стадія турніру пройде виключно в Канаді. Півфінали та фінальна серія відбудуться в Едмонтоні на арені Rogers Place.

Варто зазначити, що повний перелік збірних, які візьмуть участь у престижному турнірі, ліга поки що не оголошувала.

