Даллас закинув 7 шайб Едмонтону, Калгарі відстояв перемогу в матчі з Нью-Джерсі
Колорадо розгромив Сіетл
21 хвилину тому
У НХЛ відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон вирвав перемогу у Баффало (2:1), Флорида здолала Коламбус (2:1 ОТ), Тампа обіграла Детройт (4:1) та результати інших матчів.
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Бостон – Сан-Хосе 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Баффало – Вашингтон 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Кароліна – Сент-Луїс 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Флорида – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Нью-Джерсі – Калгарі 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Тампа-Бей – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Торонто – Анахайм 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Даллас – Едмонтон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Міннесота – Філадельфія 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, за булітами – 0:1)
Вінніпег – Рейнджерс 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Юта – Чикаго 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Сіетл – Колорадо 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Ванкувер – Нешвілл 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, за булітами – 1:0)
Вегас – Піттсбург 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)