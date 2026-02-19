Олег Гончар

Нападник збірної Канади Коннор Макдевід встановив новий асистентський рекорд Олімпійських ігор за участю гравців НХЛ. У чвертьфіналі проти Чехії (4:3 ОТ) форвард віддав дві результативні передачі та довів їхню загальну кількість до дев’яти на турнірі.

Після чотирьох матчів у активі Макдевіда 11 очок (2 шайби + 9 асистів). Завдяки цьому він перевершив попереднє досягнення Саку Койву, який оформлював по вісім результативних передач на Іграх-1998 у Нагано та 2006 року в Турині.

Чоловічий хокейний турнір у Мілані триває з 11 по 22 лютого. Вперше з 2014 року в Олімпіаді беруть участь гравці НХЛ, що значно підвищило рівень конкуренції та результативності змагань.

