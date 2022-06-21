Добряче погамселили один одного – видовищна бійка в фіналі НХЛ

Коли часу змінювати рахунок на табло вже немає

В фінал НХЛ повернулася інтрига. Після двох домашніх перемог «Колорадо» з сумарним рахунком 11:3, «Тампа» зуміла виграти свій перший домашній матч. Окрім того, ця перемога була вольовою.

Вже наприкінці зустрічі, за рахунку 6:2 на користь гостей, хокеїсти вирішили почухати кулаки.

Спочатку Патрік Марун жорстко влетів в Ендрю Кольяно і той відмахнувся від суперника ключкою. Однак їх зуміли стримати (хоч гравці і отримали 10-хвилинні штрафи), та справу продовжили Росс Колтон і Логан O'Коннор, які добряче погамселили один одного: